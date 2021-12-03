Постаматы СберЛогистики появятся в иркутских салонах Tele2

Оператор и федеральная логистическая компания СберЛогистика начинают сотрудничество по развитию сети постаматов. Теперь посетители иркутских салонов связи Tele2 могут получать заказы из интернет-магазинов и отправлять посылки через постаматы логистической компании экосистемы Сбера, рассказали SIA.RU в пресс-службе Tele2.

В Иркутской области воспользоваться бесконтактным способом доставки можно через постаматы, установленные в салонах связи оператора в Иркутске, Ангарске, Братске, Тайшете, Саянске и Шелехове. Тут клиенты могут забрать свой заказ из интернет-магазина или отправить посылку самостоятельно без очередей в удобное для них время.

Получить в постамате заказ из интернет-магазина легко. Клиенту придет SMS с индивидуальным кодом и информацией о том, когда посылку можно забрать в салоне связи Tele2 по указанному адресу. Чтобы открыть ячейку, получатель просто вводит код из SMS на клавиатуре постамата. Так же удобно и просто отправлять посылки. Оформить доставку можно в приложении СберБанк Онлайн или на сайте компании. После оплаты клиент в SMS получает код, по которому откроется забронированная ячейка. Разместив посылку, в меню постамата клиент подтверждает операцию командой «Загрузил успешно».

Ранее Tele2 запустила сеть партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В салонах оператора работают постаматы PickPoint. Поскольку направление доказало свою эффективность, Tele2 фокусируется на его развитии. Совместный проект с компанией СберЛогистика стал очередным шагом в модернизации розничной сети Tele2 в рамках концепции «Другие правила». Инновационный digital-подход и развитие новых сервисов помогают предлагать клиентам салонов связи услуги за рамками телекома.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

«Мы рады сотрудничеству с компанией СберЛогистика. Установка постаматов в нашей розничной сети позволит клиентам совместить получение и отправку посылок с решением привычных вопросов, связанных с мобильной связью. Безусловно, пандемия дала толчок к развитию этого направления. Например, при покупке SIM-карт и смартфонов на сайте Tele2 клиенты часто выбирают возможность самостоятельно забрать заказ в ближайшем салоне связи. В октябре по сравнению с январем количество таких заказов увеличилось в 1,4 раза».

Сергей Климаш, первый заместитель генерального директора компании СберЛогистика:

«Мы рады партнерству с таким крупным оператором, как Tele2. Собственная сеть СберЛогистики в офисах Сбера по всей России насчитывает более 5400 пунктов выдачи заказов и более 9000 постаматов. Такое местоположение точек выдачи понятное и удобное для каждого. При этом компания развивает партнерскую сеть, устанавливая постаматы вне основной локации, тем самым предоставляем клиентам дополнительную возможность получить свой заказ, например, из СберМегаМаркета или отправить посылку близким людям в другой город».