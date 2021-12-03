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Реалист Банк увеличил прибыль до 306,4 млн. рублей за девять месяцев 2021 года

Реалист Банк продемонстрировал устойчивый рост по основным показателям деятельности за девять месяцев 2021 года.

Прибыль до налогообложения составила 306,4 млн. рублей, что на 42,2% больше, чем за девять месяцев 2020 года. Капитал банка также увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 4,1 млрд. рублей.

Активы банка увеличились на 8,4% и составили 19,4 млрд. рублей, которые в своей основе представлены широкой диверсификацией и отличаются высоким качеством. Кредитный портфель АО «РЕАЛИСТ БАНК» до вычета резервов вырос на 12%, достигнув показателя в 14,3 млрд. рублей. Рост кредитного портфеля способствовал увеличению на 25,8% по сравнению с девятью месяцами минувшего года чистых процентных доходов, которые превысили 1 146 млн. рублей.

Акционерное общество «Реалист Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 1067 от 11.08. 2016 г.) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, осуществляет все основные виды банковских операций, предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам. Активы-нетто банка на 01.10.2021 составили – 19 369 млн. руб.

АО «РЕАЛИСТ БАНК» является участником системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 761 от 14.03.2005 г.). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» на уровне B(RU) от 09.07.2020 г.

АО «РЕАЛИСТ БАНК» входит в ТОП-10 российских банков по объему приобретаемого золота, в Топ-30 банков России по количеству регионов присутствия и в Топ-5 в категории «Лучшие курсы валют». Банк является ассоциированным членом международной платежной системы Visa International.

Головной офис Банка расположен в г. Москве (109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр.1), представлен в 38 городах различных регионов России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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