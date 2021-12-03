Группа «Илим» опробовала технологию цифровых двойников на комбинате в Усть-Илимске

Технология подразумевает создание цифровой копии всех технологических и производственных процессов, а также позволяет определять оптимальный режим работы оборудования, рассказали SIA.RU в пресс-службе группы «Илим».

Внедрение цифрового двойника на СРК-3 позволит компании ежегодно сокращать производственные расходы более чем на 400 тыс. долларов за счет оптимизации использования ресурсов. Инвестиции в проект составили 700 тыс. долларов.

Тестовые испытания цифрового двойника на СРК-3 были проведены в ноябре 2021 года. В течение нескольких дней котел работал в автономном режиме – все решения об установке параметров производственного процесса система принимала самостоятельно. Работу котла регулировал цифровой двойник с помощью системы оптимизации управления оборудованием Advanced Control Expert (ACE).

С учетом полученного опыта Группа «Илим» переходит к реализации масштабного проекта по внедрению цифровых двойников на новом целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Усть-Илимске.