ИНК в январе 2022 начнет монтаж оборудования на подстанции 220 кВ «Полимер» в Усть-Куте

ООО «Иркутская нефтяная компания» в январе 2022 года начнет монтаж основного оборудования на подстанции 220 кВ «Полимер» в рамках строительства второй очереди энергообъекта. Запуск второй очереди подстанции позволит полностью обеспечить электроснабжением производственные объекты газохимического кластера в Усть-Куте, сообщили SIA.RU в компании.

Специалисты уже выполнили земляные работы, устройство фундаментов, ограждений и металлоконструкций. В ближайшее время на объекте начнут устанавливать оборудование – ЗРУ-10 кВ №2, два трансформатора общей мощностью 80 МВА. Летом 2022 года запланированы пусконаладочные работы.

– В прошлом году был завершен первый этап, что позволило полностью, с большим запасом, обеспечить электроэнергией газофракционирующую установку и все строящиеся объекты Иркутского завода полимеров. Сейчас мощность подстанции составляет 80 МВт, – отметил начальник управления энергетики ИНК Вадим Мухутдинов.

Строительство подстанции 220 кВ «Полимер» и двухцепных воздушных линий электропередачи 220 кВ протяженностью 7,5 км началось в 2019 году. Новая подстанция расположена рядом с Иркутским заводом полимеров. Первую очередь поставили под напряжение в декабре 2020 года. После строительства второй очереди и запуска новых объектов объем потребления увеличится до 140-150 МВт.