Что раздражает иркутян в их домах?

Среди опрошенных иркутян 26% живут в новостройке, 61% — в доме с историей, а 13% — в собственном доме. Больше всего респонденты жаловались на слабую звукоизоляцию (43%), поборы управляющей компании (37%) и соседей (30%), 27% беспокоит также переполненность парковки. Таковы результаты исследования Райффайзенбанка.

Интересно, что слышимость в доме раздражает больше женщин (45% против 40%), а вот мужчины острее реагируют на отношения с управляющей компанией (42% против 32%). Наличие детей также сказывается на терпимости к шуму. Больше всего не готовы мириться с нарушителями тишины респонденты, у которых нет детей даже в планах (50%), чем тех, у кого есть хотя бы один ребенок (43%) или двое детей (37%).

Слабая звукоизоляция раздражает больше тех, кто живет в новостройке (53% против 46% владельцев вторички). И, ожидаемо, это не проблема для тех, кто живет в своем доме: на это жалуются только 11% домовладельцев. А вот соседи, напротив, раздражают больше тех, кто живёт в доме с историей (32% против 25% тех, кто живет в новостройке), как и поборы УК (41% против 36%).

Годом ранее жители новостроек главным раздражающим фактором в доме назвали также слышимость. Его обозначили 53% респондентов. Тогда же 15% были не довольны большим количеством квартир на этаже, а 28% переполненностью парковки во дворе.

«Выбор квартиры – радостное, но, ответственное и волнующее событие для каждого. Мы со своей стороны стремимся облегчить поиск: на нашем сайте работает витрина недвижимости, где отдельно обозначены объекты, которые мы кредитуем. Одобренное ипотечное предложение действует в течение трех месяцев, за это время можно не торопясь найти идеальный вариант», - добавляет Татьяна Полевач, директор офиса Райффайзенбанка в Иркутске.

В мае Райффайзенбанк провел исследование о мечтах россиян. Согласно исследованию в топе главных желаний – собственный загородный дом и квартира. Чтобы мечта сбылась, россияне планируют больше зарабатывать и копить деньги. На кредитные ресурсы рассчитывают 27% россиян.