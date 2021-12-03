Сотрудницу ФСИН Приангарья осудят за ДТП, в котором ее пассажирка сломала позвоночник

Следственное управление СКР по Иркутской области обвинило 42-летнию сотрудницу регионального ФСИН в нарушении ПДД, в результате чего ее 18-летняя пассажирка сломала позвоночник, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел на трассе «Вилюй» в Падунском районе Братска. По версии следствия, сотрудница ангарской колонии нарушила ПДД, из-за чего столкнулась с другой машиной. В аварии серьезно пострадал человек.

Ангарчанку осудят по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ, санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.