Усиление ветра до 20 м/с и морозы ниже 20 градусов ожидаются в Иркутской области 4 декабря

ГУ МЧС России по Приангарью со ссылкой на региональный гидрометцентр сообщило, что в Иркутской области 4 декабря ожидаются порывистый ветер до 20 м/с и температура воздуха -23 градуса.

«Местами в западных и северных районах ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра ночью до 15-18 м/с, днем до – 17-22 м/с, мокрый снег и снег, метели. На дорогах снежный накат и гололедица», – говорится в сообщении.

Самые низкие температуры и порывы ветра прогнозируются в южных, центральных, верхнеленских и северо-восточных районах.

В областном центре 4 декабря ожидаются переменная облачность, отсутствие осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный, скорость – 4-9 м/с, температура ночью -9,-11 градусов, днем 0,-2 градуса.