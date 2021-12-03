En+ Group первой в России присоединилась к инициативе ООН “UN Energy Compact”

Компания En+ Group получила признание со стороны Организации Объединенных Наций (ООН) и была включена в список участников инициативы ООН “UN Energy Compact”, как компания, обязующаяся повышать объемы производства чистой электроэнергии и способствовать обеспечению повсеместного доступа к ней. В рамках инициативы были отмечены масштабная программа модернизации ГЭС «Новая Энергия» и участие компании в выпуске международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate).

UN Energy Compact – это инициатива ООН в сфере энергетики, направленная на достижение ЦУР-7 путем ускорения глобального перехода к чистой энергетике и обеспечения всеобщего доступа к ней. Инициатива на добровольной основе объединяет страны, бизнес-структуры, негосударственные организации по всему миру, подтвердившие свою приверженность реализации ЦУР-7 и прошедшие отбор конкурсного комитета ООН. В России En+ Group стала первой организацией, присоединившейся к данной инициативе. Всего, помимо En+ Group, от представителей бизнеса в инициативе принимают участие еще 28 компаний. Помимо En+ Group в их числе Enel, Google, Iberdrola S.A., Schneider Electric и другие.

Программа En+ Group «Новая энергия» была запущена в 2007 году с целью увеличить выработку энергии при том же объеме воды, пропускаемом через гидротурбины ГЭС. Данная программа поможет снизить воздействие на окружающую среду и сократить выбросы парниковых газов на 26,6 млн тонн в период с 2007 по 2025 год.

С декабря 2020 года En+ Group также участвует в выпуске сертификатов I-REC и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ». Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. En+ Group уже выпустила более миллиона I-REC и прогнозирует, что годовой объем продаж может составить от 2,5 до 3,5 миллионов сертификатов.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, отметил:

«En+ Group гордится признанием компании в качестве лидера в области чистой энергетики. В рамках инициативы UN Energy Compact мы берем на себя определенные обязательства, а также подтверждаем свою решительность в принятии решений для глобального перехода к низкоуглеродной экономике. Мы надеемся, что своим примером мы можем вдохновить другие компании измениться и также вступить на путь защиты нашей планеты для будущих поколений».