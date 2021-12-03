QR-коды могут выдавать по отрицательным ПЦР-тестам и уровню антител

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой о получении их на основании отрицательного ПЦР-теста или высоких титров антител. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Правительство в ноябре внесло законопроекты о введении системы QR-кодов. Предполагается, что посещать общественные места смогут только привитые, переболевшие или люди с медотводом. Аналогичные ограничения предлагается ввести для железнодорожного и авиационного транспорта.