КСП: За 2021 год проблему нехватки медицинских кадров в Приангарье снова не удалось решить

Аудитор контрольно-счетной палаты (КСП) Ольга Ризман на заседании комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания региона заявила, что в 2021 году проблема нехватки кадров в сфере медицины решить по-прежнему не удалось, сообщает пресс-служба ЗС.

На начало 2021 года в амбулаторно-поликлиническом звене не заполнено более 1,3 тысячи ставок врачей и более 1,7 тысячи вакансий среднего медперсонала.

«Вместе с тем, средства, выделяемые на мероприятия по привлечению медиков, не осваиваются. Так, в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2020 году было предусмотрено 210 млн рублей (уровень софинансирования из федерального бюджета – 79%), из которых использовано 47 %, привлечено 64 врача и 30 фельдшеров. На 2021 год предусмотрено 196,5 млн рублей, на данным на конец сентября использовано 15% средств, привлечено 24 врача и 5 фельдшеров», – отмечается в сообщении и говорится, что, помимо всего прочего, многие работники, получившие единовременные компенсационные выплаты, расторгают трудовой договор до истечения установленного срока.

Чтобы решить проблему нехватки кадров предложено медикам предоставлять жилье. На покупку помещений для медработников в 2019 году направлено 62,9 млн рублей (в поселке Кутулик Аларского района), на 2020 год средства не выделялись, на 2021 год – 120,8 млн рублей (в Нижнеудинске). В планах разработать программу, которая позволит покупать больше жилья для медперсонала.