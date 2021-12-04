Количество вакцинированных от ковида в Иркутской области за месяц выросло на 20% – до 1 млн

Согласно данным регионального оперштаба, за 1 месяц, с 4 ноября, количество вакцинированных от коронавируса в Иркутской области выросло на 20% – до 1 млн: такое число людей привились первым компонентом на сегодняшний день.

В начале ноября первый компонент препарата поставили 798,9 тысячи человек, второй – 595,4 тысячи. Сейчас полный курс вакцинации в Приангарье прошли 884,9 тысячи людей.

Лидерами по прививочной кампании в регионе являются Иркутск, Ангарск и Братск, где привито первым компонентом 354,6 тысячи, 92,6 тысячи и 92,5 тысячи людей соответственно, вторым – 286,7 тысячи. 76,6 тысячи и 75,2 тысячи.