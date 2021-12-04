Freedom Holding Corp. покупает американскую брокерскую компанию MKM Partners

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) заключил соглашение о приобретении американской брокерской компании MKM Partners, LLC (далее — MKM Partners). По условиям соглашения, сделка будет оплачена денежными средствами и обыкновенными акциями FRHC. Для успешного закрытия сделка должна получить согласование американского регулятора на рынке ценных бумаг – FINRA.

«MKM Partners — компания с более чем 30-летним опытом работы на Wall Street, обладающая компетенциями в области торговых операций с институциональными ценными бумагами, биржевых торгов и исследований рынка. У нее одна из крупнейших сетей дистрибуции в США, а также высокопрофессиональная аналитическая команда. Благодаря этой сделке мы сможем усилить свою международную деятельность и расширить присутствие на американском рынке», — прокомментировал соглашение основатель «Фридом Финанс» и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

На момент закрытия сделки MKM Partners будут возглавлять Роберт Вотзяк в качестве СЕО, а также Сагар Шет — нынешний президент MKM Partners.

«Мы отмечаем определенные точки соприкосновения в направлениях деятельности деятельности MKM Partners и Freedom, что, на наш взгляд, может стать мощным стимулом роста бизнеса. Мы надеемся, что благодаря сохранению ключевых руководителей на их постах и штата MKM Partners, интеграция наших компаний пройдет мягко. Freedom Holding Corp. — это динамично развивающаяся и успешная компания, объединение с которой обеспечит команде MKM Partners хорошие возможности для роста», — отметил один из топ-менеджеров MKM Partners Стивен Мессина.

Справка:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $4 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — B со стабильным прогнозом.

MKM Partners — одна из крупнейших брокерских компаний США. Компания занимается торговыми операциями на фондовом рынке, проводит аналитические исследования, делает оценку объектов недвижимости. Базируется в Стамфорде, штат Коннектикут.