Началось? Эксперты назвали причины обвала биткоина до $42 тыс.

Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу, 4 декабря, примерно на 20%. В момент падения биткоин опуcкался до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября. Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась за одну ночь на 16% – до 2 триллионов долларов. C максимумов 10 ноября падение биткоина достигало почти 40%. К утру падение чуть замедлилось, но остается довольно сильным.

Волна распродаж затронула также популярные в России криптовалюты как Ethereum, Litecoin и Monero. Курс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin – на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero – на 18,76%, до 195,9 доллара.

Эксперты связывают обвал криптовалют с общим снижением спроса на рисковые активы.

Во-первых, инвесторы получили недвусмысленный намек на ужесточение монетарной политики ФРС. Инфляция растет и регулятор вынужден повышать ставку, сворачивать QE, а значит, лишит рынки заемного капитала, выгодного для инвестиций в период низких ставок.

Во-вторых, не добавляет оптимизма и ситуация с коронавирусом. Массированные распродажи на фондовом рынке начались еще на прошлой неделе, когда появилась информация о новом штамме омикрон. Он поставил под сомнение эффективность массовой вакцинации, а значит и быстрого восстановления экономики.