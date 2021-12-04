Более 200 человек заболели за сутки коронавирусом в Иркутске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день в столице Приангарья болезнь выявили у 203 человек.

Иркутск по-прежнему в лидерах по суточной заболеваемости. В тройке лидеров также Ангарск и Братск, где заболели 70 и 61 человек соответственно.

Всего за день в Приангарье заболели 600 человек, выздоровели – 364. Скончались от ковида 29 человек, от сопутствующих патологий – один. В больницах области от коронавируса сейчас лечатся 4,8 тысячи человек.