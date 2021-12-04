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В Госдуме опровергли информацию о выдаче QR-сертификатов по уровню антител

В России пока не планируется выдавать гражданам сертификаты о QR-кодах по уровню антител, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

– Этого точно не будет принято, вопрос о выдаче сертификатов безопасности с QR-кодами по количеству антител не стоит. И вообще в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований, – сказал господин Хубезов «Интерфаксу».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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