«Предпринимательский прорыв года»: Центр «Мой бизнес» объявил о старте нового конкурса

Кризис – время возможностей. Многие иркутские предприниматели знают это по собственному опыту – несмотря на трудности, они двигаются к новым целям, реализуют смелые идеи, радуют клиентов неожиданными решениями. Конкурс «Предпринимательский прорыв года» – хороший повод заявить о своем бизнесе.

«Предпринимательский прорыв года», 2020 год.

Фото: Андрей Фёдоров.

Центр «Мой бизнес» объявил о старте ежегодного конкурса «Предпринимательский прорыв года» и приглашает принять в нем участие всех желающих предпринимателей и самозанятых, зарегистрированных на территории Иркутской области.

– Это уникальная возможность рассказать жителям Иркутской области о себе, о своих достижениях, о своем бизнесе и просто повод гордиться своей деятельностью! Кроме финансовой поддержки бизнеса, важно общественное признание предпринимателей, которые подстраиваются под текущие реалии, это очень предприимчивые и талантливые люди, – говорит Диляра Окладникова, руководитель Центра «Мой бизнес».

В этом году принять участие можно сразу в двух из шести номинаций:

Успешный старт,

Самозанятый,

Производственный бизнес,

Первый экспортный контракт,

Успешный фермер,

Социальный предприниматель.

Подать заявку нужно до 14 декабря на сайте центра «Мой бизнес» mb138.ru. Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 декабря 2021 года. Всего будет определено шесть победителей, по одному в каждой номинации. Инициативу по проведению конкурса поддержал АО «Альфа-банк».

Победителей определят в два этапа: сначала, с 15 по 19 декабря, пройдет онлайн-голосование, затем, с 21 по 22 декабря, – экспертная оценка жюри.

По вопросам участия и заполнения заявок: (3952) 202-102

Напомним, что областной конкурс «Предпринимательский прорыв года» впервые прошел в Иркутске в 2020 году. Победителями стали: Образовательный центр Baby Land (номинация «Социальное предпринимательство»), Игорь Бугаев, производитель столов из слэбов (номинация «Успешный старт»), компания «Сибирские вездеходы» (номинация «Производственный бизнес»), предпринимательницы Дарья Шершнева и Ирина Гура (номинация «Деловая женщина»). Приз зрительских симпатий получила производственная компания «Свирский Гурман».