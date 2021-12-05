Двое пострадавших при утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске скончались

Двое рабочих, получивших ожоги при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК, скончались в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Семьям погибших будет оказана помощь. Для установления причин инцидента продолжает работать специальная комиссия», – сообщил представитель группы «Илим».

Напомним, 24 ноября на производстве в одном из цехов произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Во время ЧП пострадали пять человек, четырех из них санавиацией доставили в Иркутск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.