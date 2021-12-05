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Обработка от обледенения экстренно севшего в Иркутске самолета могла пройти с нарушениями – S7

Авиакомпания S7, чей самолет экстренно приземлился в Иркутске, заявила, что обработка транспорта от обледенения могла пройти с нарушениями, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Противообледенительная обработка судна в аэропорту вылета была проведена с нарушениями, поэтому в момент взлета самолет мог быть обледеневшим», – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что из-за обледенения некоторые показатели были недостоверными, в частности, скорости. Возможно, и другие.

Напомним, 2  декабря в аэропорту Иркутска экстренно совершил посадку самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск. Причина – попадание транспорта в зону обледенения, что привело к отключению автопилота.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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