Перевал Даван и дорогу на границе Приангарья и Бурятии засыпало 1,5-метровыми сугробами

Четыре дня длятся работы по расчищению от снега перевала Даван и ведущей к нему дороги на границе Иркутской области и Бурятии, которые за неделю засыпало осадками, сообщает пресс-служба ДСИО.

«Снегопад не прекращался почти неделю. За это время выпало более полутора метров осадков. Автодорога Усть-Кут – Уоян взяла в снежный плен десятки автомобилей, в основном, тяжеловесных. <…> Сложно пришлось и водителям автомобилей, выстроившихся на горном перевале, и работникам Дорожной службы, которые боролись с таким количеством снега. Сегодня осадки прекратились, но дорожники продолжают устранять последствия непогоды», – говорится в сообщении.

Горный перевал Даван на границе Бурятии и Иркутской области располагается в северной части Байкальского хребта. Высота перевала – 990 м. С запада на восток по нему ведет автодорога Усть-Кут – Новый Уоян. Под седловиной Давана проходит тоннель Байкало-Амурской магистрали.