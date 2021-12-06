Центробанк предлагает ввести обязательную сумму возврата при краже с банковского счета

Сейчас это меньше 8% от украденного, сообщает РБК.

Банк России планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке, следует из материалов ЦБ о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Планируется ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии». Согласно исследованию группы «Тинькофф», в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. руб. за один раз.

Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях.

Из документа не ясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием мошенников самостоятельно переводит им средства. Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента. Два источника РБК в банках также говорят о том, что у рынка пока нет ответа на этот вопрос.

Одновременно с вводом суммы возврата ЦБ предлагает значительно изменить процедуру подтверждения банками операций, если они видят признаки того, что они совершаются в целях мошенничества. В частности, регулятор хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», – объясняется в материалах ЦБ.

Обязанность проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой о переводах без согласия клиента, ЦБ предлагает возложить не только на банк гражданина или компании, которые являются инициатором операции по переводу или оплате, но и на банк, где обслуживается получатель этих денег.

ЦБ планирует наделить банки правом блокировать на пять рабочих дней все расходные операции по счету получателя средств, информация о котором содержится в базе данных (ее ведет сам ЦБ) о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. «Указанный срок необходим клиенту-потерпевшему, правоохранительным органам для обращения в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», – объясняет ЦБ. Блокировать операции банки смогут только на основании сведений о возбуждении уголовных дел.