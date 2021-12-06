Несмотря на пандемию, индекс счастья в России существенно вырос

84% россиян считают себя счастливыми, не считают – 14%, сообщает ВЦИОМ.

50% россиян убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей, 31% полагают, что счастливых больше, а 13% считают, что больше несчастных посвященного счастью.

Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми, не считают – 14%. Индекс счастья составил 71 п., что на 7 п. превышает показатель марта 2021 г. (64 п.), и на 5 п. превышает показатель предыдущего года (66 п. в ноябре 2020 г.).

Чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря здоровью и жизни своей и своих близких (29%), благодаря тому, что у них есть семья (27%), есть дети (22%), есть общая удовлетворенность жизнью (21%) или хорошая работа (20%).

Наши сограждане могут не ощущать себя счастливыми из-за положения дел в стране (8%), общей нехватки материальных средств (7%), отсутствия стабильности (6%), а также из-за проблем в семье (5%).

Половина россиян (50%) убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. 31% полагают, что среди их знакомых и близких счастливых людей больше, а 13% считают, что больше несчастных. Социальный индекс счастья составил 54 п., что в целом соответствует показателям последних трех-четырех лет.