Иркутская область лидирует среди регионов Сибири по величине зарплат

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме и вакансии Сибирского федерального округа (исследование есть у SIA.RU) в ноябре 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.
|
Регион
|
Средняя предлагаемая зарплата в ноябре, руб.
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
Иркутская область
|
54291
|
52439
|
50028
|
Красноярский край
|
50216
|
49663
|
47699
|
Новосибирская область
|
48396
|
46315
|
46289
|
Томская область
|
44725
|
42728
|
42756
|
Омская область
|
44554
|
46271
|
43612
|
Кемеровская область
|
42671
|
38810
|
39532
|
Алтайский край
|
38272
|
31641
|
36534
|
Вся Россия
|
50567
|
48521
|
48901
|
Регион
|
Средняя ожидаемая зарплата в
|
2021 год
|
2020 год
|
2019 год
|
Красноярский край
|
44075
|
40138
|
39663
|
Новосибирская область
|
43579
|
39775
|
38877
|
Иркутская область
|
42328
|
39051
|
38637
|
Томская область
|
40754
|
37868
|
36792
|
Омская область
|
40088
|
37242
|
36808
|
Кемеровская область
|
37777
|
35373
|
35142
|
Алтайский край
|
34447
|
35009
|
31282
|
Вся Россия
|
53334
|
49419
|
48901
Самые высокие предлагаемые зарплаты в ноябре 2021 года наблюдались в Иркутской области – в среднем 54 291 рубль, при этом, по сравнению с прошлым годом они выросли на 4% (с 52 439 рублей). Самые низкие в Сибири зарплаты в ноябре предлагались в Алтайском крае – 38 272 рубля.
Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Красноярского края – 44 075 рублей, а вот самые скромные – снова в Алтайском крае, 34 447 рублей. Иркутская область на третьем месте среди регионов Сибири, здесь ожидания работников на уровне 42 328 рублей, при этом за год они подросли на 8%.