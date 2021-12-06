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Иркутская область лидирует среди регионов Сибири по величине зарплат

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме и вакансии Сибирского федерального округа (исследование есть у SIA.RU) в ноябре 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

Регион

Средняя предлагаемая зарплата в ноябре, руб.

2021 год

2020 год

2019 год

Иркутская область

54291

52439

50028

Красноярский край

50216

49663

47699

Новосибирская область

48396

46315

46289

Томская область

44725

42728

42756

Омская область

44554

46271

43612

Кемеровская область

42671

38810

39532

Алтайский край

38272

31641

36534

Вся Россия

50567

48521

48901

 

Регион

Средняя ожидаемая зарплата в
ноябре, руб.

2021 год

2020 год

2019 год

Красноярский край

44075

40138

39663

Новосибирская область

43579

39775

38877

Иркутская область

42328

39051

38637

Томская область

40754

37868

36792

Омская область

40088

37242

36808

Кемеровская область

37777

35373

35142

Алтайский край

34447

35009

31282

Вся Россия

53334

49419

48901

Самые высокие предлагаемые зарплаты в ноябре 2021 года наблюдались в Иркутской области – в среднем 54 291 рубль, при этом, по сравнению с прошлым годом они выросли на 4% (с 52 439 рублей). Самые низкие в Сибири зарплаты в ноябре предлагались в Алтайском крае – 38 272 рубля.

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Красноярского края – 44 075 рублей, а вот самые скромные – снова в Алтайском крае, 34 447 рублей. Иркутская область на третьем месте среди регионов Сибири, здесь ожидания работников на уровне 42 328 рублей, при этом за год они подросли на 8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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