Иркутская область лидирует среди регионов Сибири по величине зарплат

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме и вакансии Сибирского федерального округа (исследование есть у SIA.RU) в ноябре 2021 года, и выяснила, как отличаются предлагаемые и ожидаемые зарплаты в зависимости от региона.

Регион Средняя предлагаемая зарплата в ноябре, руб. 2021 год 2020 год 2019 год Иркутская область 54291 52439 50028 Красноярский край 50216 49663 47699 Новосибирская область 48396 46315 46289 Томская область 44725 42728 42756 Омская область 44554 46271 43612 Кемеровская область 42671 38810 39532 Алтайский край 38272 31641 36534 Вся Россия 50567 48521 48901

Регион Средняя ожидаемая зарплата в

ноябре, руб. 2021 год 2020 год 2019 год Красноярский край 44075 40138 39663 Новосибирская область 43579 39775 38877 Иркутская область 42328 39051 38637 Томская область 40754 37868 36792 Омская область 40088 37242 36808 Кемеровская область 37777 35373 35142 Алтайский край 34447 35009 31282 Вся Россия 53334 49419 48901

Самые высокие предлагаемые зарплаты в ноябре 2021 года наблюдались в Иркутской области – в среднем 54 291 рубль, при этом, по сравнению с прошлым годом они выросли на 4% (с 52 439 рублей). Самые низкие в Сибири зарплаты в ноябре предлагались в Алтайском крае – 38 272 рубля.

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали соискатели из Красноярского края – 44 075 рублей, а вот самые скромные – снова в Алтайском крае, 34 447 рублей. Иркутская область на третьем месте среди регионов Сибири, здесь ожидания работников на уровне 42 328 рублей, при этом за год они подросли на 8%.