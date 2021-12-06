Подсветку включат на Братской ГЭС 6 декабря

За мероприятием можно будет следить в прямом эфире телеканала БСТ24, рассказали SIA.RU в мэрии.

Праздничный эфир начнется в 19:00 и будет транслироваться на телеканале БСТ24, на сайте и в социальных сетях БСТ, на сайте и в социальных сетях администрации города Братска, на сайте и в социальных сетях информационного агентства Братск Сегодня и в сообществе Вконтакте «Типичный Братск».

Братчане смогут увидеть архивные кадры о Братской ГЭС и концертную программу от ТКЦ «Братск-АРТ» прямо со смотровой площадки. Также ведущие в прямом эфире встретятся с ветеранами Братской ГЭС и представителями династии энергетиков. Закончится прямой эфир включением подсветки Братской ГЭС и праздничным салютом.

Проект по подсветке Братской ГЭС компания En+ Group приурочила к 60-летию запуска первого агрегата. Подсветка состоит из трёх сотен светильников.