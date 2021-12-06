Пострадавшие от ковидных ограничений предприниматели Приангарья получили около 300 млн рублей грантовой поддержки

С 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими, рассказали SIA.RU в администрации области.

Для поддержки пострадавшего бизнеса правительство РФ запустило две программы. Первая – безвозмездные гранты. Их размер зависит от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого, в случае ИП – включая самого индивидуального предпринимателя. Заявления на данную меру поддержки принимаются на сайте nalog.gov.ru. На данный момент одобрены заявления 5,5 тысяч предприятий, в которых трудоустроено более 25 тысяч жителей региона.

Сбор заявлений на получение грантов продлится до 15 декабря. В списке пострадавших отраслей 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Вторая программа поддержки бизнеса - льготное кредитование «ФОТ 3.0». По последним данным, в рамках реализации второго этапа программы с начала ноября в Иркутской области уже одобрено 311 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем на сумму более 800 миллионов рублей.

Программа «ФОТ 3.0» предполагает выдачу кредитов по ставке 3% годовых на три года представителям 17 пострадавших сфер бизнеса. Максимальная сумма займа – 500 миллионов рублей. Заключить договор на льготный кредит можно до конца 2021 года. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест на время действия кредитного договора.