Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» смотрели зрители из 106 стран мира

13-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершил свою работу. В нем приняли участие в режиме онлайн представители бизнеса, политики, управленцы и заинтересованные зрители из 106 стран мира. Дискуссии о ключевых трендах экономики развернулись в рамках пяти сессий, их трансляция велась в прямом эфире ведущих российских и международных площадок.



Первый день форума был посвящен обсуждению макроэкономики, трансформации рынков и бизнеса в постпандемийных условиях, влиянию новых штаммов коронавируса на глобальную экономику и переходу к работе, ориентированной на приоритеты устойчивого развития.



Во время пленарной сессии президент России Владимир Путин провел традиционную беседу с иностранными бизнесменами и инвесторами. Почти за два часа глава государства ответил на вопросы 16 представителей бизнес-сообщества о развитии российского рынка капитала, решениях, которые принимают российские власти для поддержания финансовой устойчивости экономики страны, и о потенциале инвестиций в ESG-проекты на территории России.



Второй день форума открыла сессия ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Инфраструктурные проекты как драйвер экономического роста», в которой участвовали министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, исполнительный вице-президент VINCI Concessions Белен Маркос, руководитель инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи и другие представители международного и российского бизнеса. Эксперты говорили о проблемах в строительстве объектов прорывных проектов развития, внедрении ESG-стандартов в концессии, улучшении международного сотрудничества и оптимизации работы отрасли в условиях нарушения логистических цепочек.

На сессии ВТБ Капитал Инвестиции «Капля в море или мощная волна? Влияние розничных инвесторов на фондовый рынок» центральной темой стала роль частных инвесторов в развитии российского и зарубежных рынков капитала. Участники обсуждения, среди которых заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, председатель правления ПАО «Московская биржа» Юрий Денисов, вице-президент China International Capital Corporation Франк Шу и представители инвестиционных фондов, оценили будущее рыночных ESG-инструментов и глобальную демократизацию фондового рынка, а также обозначили сферы, вложение средств в которые может принести стабильную доходность в ближайшие годы.

Сессия по вопросам устойчивого развития «ESG — Right Here! Right Now?» касалась роли человека в новых ESG-реалиях и влиянии повестки устойчивого развития на Россию. Экспертами сессии выступили профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, генеральный директор Empieza por Educar Foundation Беатрис Морилла и другие.



Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Пандемия коронавируса заставила всех задуматься о том, в каком мире мы хотели бы жить, каким оставить его после себя и как этого достичь. В этом году весь мир предпринимает беспрецедентные шаги по решению глобальных климатических, социальных, экономических проблем. В таких условиях очень важно поддерживать устойчивый диалог между бизнесом, государством, инвесторами и рынком. На площадке форума мы сформулировали основные тренды, в русле которых будет развиваться мировое сообщество в ближайшие несколько лет и какие конкретно инструменты помогут получить преимущество, не жертвуя при этом интересами простых людей».