Банк «Открытие» планирует выручить от продажи четырех ТРЦ не менее 2 млрд рублей

Банк «Открытие» выставил на торги три торговых центра VIVALDI PLAZA в Тамбове, Сыктывкаре, Сургуте, а также торгово-развлекательный центр «Европейский» в Орске. Общая сумма реализуемых объектов составляет 2,1 млрд рублей.

Три торговых комплекса VIVALDI PLAZA успешно работают и выставлены банком на продажу в качестве действующего доходного бизнеса. ТРЦ «Европейский» готовится к открытию и реализуется как перспективный инвестиционный проект.

ТРЦ районного формата VIVALDI PLAZA, расположенный в Тамбове по адресу Студенецкая наб., д. 20а оценивается банком в 653 млн рублей. Аукцион по продаже состоится 10 декабря на электронной площадке Росэлторг. В настоящее время торговый центр является современным концептуальным торговым объектом города. Имеет общую площадь 35 тыс. кв. метров и расположен в южной части самого населенного района Тамбова, на границе с Ленинским районом, административным центром города. На трех этажах торговых залов представлены такие бренды как Collin’s, Zolla, InCity, Кари, Zarina, Л’Этуаль, М.Видео, Макдоналдс, КFC и другие якорные операторы, работает пятизальный кинотеатр Kinomax с новейшим оборудованием.

Торгово-развлекательный комплекс VIVALDI PLAZA в Сыктывкаре по адресу Коммунистическая ул., д. 50 оценивается в 739 млн рублей. ТРЦ расположен на главной прогулочной и транспортной улице города. Его общая площадь составляет 22,5 тыс. квадратных метров. В пятиэтажном ТРЦ располагаются такие федеральные сетевые операторы как магазин бытовой техники и электроники Эльдорадо, оператор одежды Gloria Jeans, супермаркет «Магнит» с расширенным ассортиментом, здесь представлен широкий выбор товаров с акцентом на категорию фреш, зона кулинарии, а также специальные зоны с товарами для здорового образа жизни.

Восьмиэтажный торговый комплекс VIVALDI PLAZA в Сургуте (ул. Генерала Иванова, д.1), площадью 32,9 тыс. квадратных метров, оценивается в 548 млн рублей. ТРЦ расположен в северо-восточной части Сургута в многоэтажном жилом микрорайоне на пересечении одной из главных улиц города проспекта Мира и улицы Генерала Иванова. Якорными арендаторами являются продовольственный супермаркет «Магнит», многозальный кинотеатр компании «ИнтерКино», супермаркет бытовой техники и электроники DNS, магазин федеральной сети «Детский мир».

Торги по ТРЦ в Сургуте и Сыктывкаре назначены на 20 декабря и пройдут на площадке Росэлторг.

«Торговые центры, объединенные единым брэндом „VIVALDI PLAZA“ успешно развиваются, стабильно показывают хороший арендный поток. А с приходом на объекты новой профессиональной управляющей компании, мы уверены, потенциал к реализации доходных объектов банка еще больше укрепится», — сообщила Наталия Иванова, начальник управления по работе с непрофильными активами банка «Открытие».

Пятиэтажный торгово-развлекательный центр «Европейский», расположенный в центре г. Орска (Оренбургская область) по адресу проспект Мира, д.15Е, оценивается в 186 млн рублей. Торги по нему пройдут 14 декабря. Организатором торгов выступает ООО «Управляющая компания «Навигатор». ТРЦ «Европейский» имеет площадь более 13 тыс. кв. м. Банк готовит ТРЦ к запуску.