К Новому году застройщики предлагают выгодные цены на приобретение квартир

Именно в первый месяц зимы стартуют самые интересные дисконтные программы от застройщиков. Перед новогодними праздниками у всех желающих купить квартиру на выгодных условиях есть прекрасная возможность приобрести недвижимость с хорошей скидкой, получить подарок и согласовать приятные ипотечные условия.

АО «УКС города Иркутска» предлагает приобрести готовую трехкомнатную квартиру в жилом квартале «Предместье» по беспрецедентной акции. Только до конца года размер скидки составит 902 000 рублей. Также при консультации в отделе продаж каждый клиент получит новогодний подарок.

Напоминаем, что АО «УКС города Иркутска» работает с ведущими банками РФ по программам «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека».

С планировками квартир в жилом квартале «Предместье» можно ознакомиться на сайте www.uks.irkutsk.ru. Все подробности по телефону отдела продаж: (3952) 285-100.

Акция действует до 31.12.2021 г. Застройщик АО «УКС города Иркутска». Проектные декларации на наш.дом.рф