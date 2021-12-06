Новикомбанк рассказал будущим банкирам о работе с промышленными предприятиями

В Южно-Уральском государственном университете День банковского работника отметили трехдневной конференцией «День банкира-2021», темой которой стали «Тренды развития банковской системы и обслуживания клиентов в условиях пандемии COVID-19». Перед студентами и представителями ведущих банков страны и зарубежья выступила управляющая операционным офисом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.

Участие в конференции представителя Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, обусловлено активным развитием деятельности кредитной организации в регионе. Банк значительно расширил свое присутствие на Урале, открыв офисы в Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, где располагаются предприятия реального сектора экономики. Новикомбанк также разработал линейку выгодных розничных предложений для сотрудников этих предприятий.

Выступая в ЮУрГУ, Ирина Кудрякова подчеркнула, что Новикомбанк – это центр финансовой экспертизы и компетенций качественного банковского обслуживания предприятий авиа-, машино-, двигателестроения, электроники, медицины и других отраслей промышленности.

Одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка стала поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах. Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей клиентов, выполняющих приоритетные задачи государства.

Новикомбанк поддерживает выполнение всех значимых проектов, реализуемых предприятиями под управлением Госкорпорации Ростех. Среди них - создание гражданского лайнера нового поколения МС-21, пассажирского самолета Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, двигателя ПД-14 и многие другие. При этом Новикомбанк не только предоставляет предприятиям средства для проведения научных исследований, разработки перспективных и инновационных решений, модернизации производства, но и открывает доступ ко всем инструментам государственной поддержки, сотрудничая с профильными органами власти и институтами развития, такими как ФРП, ВЭБ.РФ, РЭЦ по программам поддержки экспорта, Корпорацией МСП и другими.

Особое внимание на конференции было уделено такой важной теме, как «зеленые облигации» и ESG-банкинг. В своей работе Новикомбанк применяет принципы устойчивого развития, учитывая в проектах климатические и социальные факторы. Востребованность на внутреннем рынке и дальнейшая поставка новой продукции на экспорт должны рассматриваться с применением «зеленых» параметров уже на начальном этапе.

Живой интерес у слушателей вызвали курсы Новикомбанка по повышению финансовой грамотности участников проекта «Социально-платежная карта работника ГК «Ростех».

«Чтобы обеспечить финансовое благополучие наших клиентов, мы вооружаем их знаниями, необходимыми для принятия разумных решений в этой области. На встречах с работниками предприятий эксперты банка рассказывают о том, как грамотно спланировать свой бюджет, сэкономить на оплате за услуги ЖКХ, решиться на инвестиции и защититься от мошенников. Нам доверяют крупнейшие компании области – ООО «Челябинский тракторный завод», АО «Завод «Пластмасс», АО «НПО «Электромашина», АО «Челябинский радиозавод «Полет», - отметила управляющая операционным офисом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.