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Примсоцбанк приглашает на вебинар «Валютный контроль в 2022 году»

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24 ноября 2021

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на вебинар «Валютный контроль в 2022 году: что нужно знать бухгалтеру».

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Изменения по валютному контролю в 2022 году;
  • Как пройти валютный контроль в банке без лишних бумаг.

В качестве спикера выступит Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.

Мероприятие пройдёт 09 декабря в 15:00 по времени Владивостока.

Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/37612941/9782793?utm_source=news


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