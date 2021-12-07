Примсоцбанк приглашает на вебинар «Валютный контроль в 2022 году»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на вебинар «Валютный контроль в 2022 году: что нужно знать бухгалтеру».



На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

Изменения по валютному контролю в 2022 году;

Как пройти валютный контроль в банке без лишних бумаг.

В качестве спикера выступит Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.



Мероприятие пройдёт 09 декабря в 15:00 по времени Владивостока.



Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/37612941/9782793?utm_source=news