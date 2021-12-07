Примсоцбанк приглашает на вебинар «Валютный контроль в 2022 году»

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6 декабря 2021
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на вебинар «Валютный контроль в 2022 году: что нужно знать бухгалтеру».
На вебинаре будут рассмотрены вопросы:
- Изменения по валютному контролю в 2022 году;
- Как пройти валютный контроль в банке без лишних бумаг.
В качестве спикера выступит Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.
Мероприятие пройдёт 09 декабря в 15:00 по времени Владивостока.
Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/37612941/9782793?utm_source=news