Спрос на экспресс-кредиты для бизнеса в Примсоцбанке в 2021 году вырос в 2 раза

Количество выданных экспресс-кредитов для бизнеса в 2021 году практически в 2 раза превысило результаты предыдущего года. При этом в случае предоставления полного пакета документов срок рассмотрения заявки снизился до трёх дней.



- Даже в условиях, когда бизнес занимается грамотным планированием, может возникнуть ситуация, когда дополнительные средства понадобятся буквально «здесь и сейчас». Мы готовы оказать предпринимателям подобную финансовую поддержку на оптимальных условиях. Выросшие показатели нашей деятельности – прямое свидетельство того, что банк стал более гибким в части быстрого финансирования и более лояльным по отношению к нуждам предпринимателей, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, решение о выдаче кредита принимается в течение 24 часов. Оформить экспресс-кредит можно на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей, на срок от 3 до 36 месяцев. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8-800-350-42-02.