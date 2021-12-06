ПСБ начинает финансировать строительство жилых домов для сотрудников предприятий ОПК

ПСБ запускает комплексную программу финансирования строительства жилых объектов для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа.

Предприятия оборонного комплекса из любого региона России смогут получить инвестиционный кредит для целей строительства жилых домов. Объекты недвижимости планируется возводить на землях самих предприятий или на специально приобретаемых земельных участках, в том числе при финансовой поддержке ПСБ. Сотрудники предприятий ОПК имеют возможность купить квартиры в таких домах по льготным ценам.

Реализация комплексной программы финансирования позволит обеспечить предприятиям ОПК снижение процентной ставки по инвестиционному кредиту, привлекаемому на строительство объектов жилья. Работники предприятий отрасли, в свою очередь, смогут приобрести жилье без первоначального взноса или пользоваться субсидиями от работодателя для оплаты ежемесячного платежа. При покупке такого жилья также будет предусмотрено снижение ставки по ипотеке для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, разработанного ПСБ специально для предприятий ОПК.

«Сегодня создание конкурентных условий труда и привлечение высококлассных специалистов является приоритетным вопросом для работодателей -- предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. ПСБ как опорный банк российского ОПК создает возможности для решения этой задачи, в том числе с помощью реализации совместных с работодателями программ, позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных условиях. В настоящее время банк ведет работу по реализации нескольких пилотных проектов по строительству жилых объектов в разных регионах России. Цена квартир в рамках таких проектов определяется с учетом полной инвестиционной стоимости строительства, в целях обеспечения безубыточности, либо необходимого уровня доходности проекта для предприятия, - это позволяет предложить работникам предприятия ОПК квартиры по ценам ниже, чем средний уровень на рынке жилья. Предлагаемая банком программа инвестиционного финансирования во многом является уникальной для рынка и будет широко востребована в отрасли», - отметил директор департамента сложноструктурированных инвестиционных проектов ПСБ Андрей Монахов.

В ПСБ в настоящее время для зарплатных клиентов – сотрудников предприятий ОПК действуют сниженные ставки на покупку жилья в ипотеку: по условиям «Госпрограммы-2020» при покупке новостройки ставка для работников отрасли составляет от 5,85%, по программе «Семейная ипотека» - от 4,39%, по программе «Новостройка» - от 8,95%, по программе «Вторичное жилье» - от 9,14%.