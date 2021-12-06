Ряд товаров подорожает к Новому году

От 3 до 7% в зависимости от уровня существующих цен, потребспроса и наценки ритейла, сообщают «Известия».

К таким товарам, по словам Ивана Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C, относятся мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости, а также парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, которые россияне приобретают в качестве подарков. Дорожают елочные украшения и сами елки, добавил эксперт. По его словам, на ценообразование влияют предновогодние ожидания.

«Здесь значительную роль играет грамотно оформленная и удачно размещенная реклама. Она, несомненно, является хорошим инструментом для повышения потребительского спроса на новогоднюю атрибутику», – пояснил он.

Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», отметил, что в декабре среди продуктов питания могут также заметно подорожать несезонные овощи. Если цены на пшеницу, по его словам, не будут повышаться – сейчас они стоят у двухнедельного минимума, – резкого подъема стоимости мяса и молока в последний месяц года не будет.

Аналитик добавил, что среди группы непродовольственных товаров вырасти в цене могут сезонная одежда и обувь, игрушки и электроника за счет активного спроса перед праздниками.