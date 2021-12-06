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Вакцинировались от коронавируса 906 тысяч жителей Иркутской области

Первым компонентом привились 1,089 млн человек.

До создания коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинироваться 1,437 млн человек.

Лидером по вакцинации остается Иркутск – 358 тыс. вакцинированных.

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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