Общественники не увидели нарушений при капремонте дороги на Ольхоне

Общественники осмотрели капитальный ремонт автодороги на острове Ольхон и не увидели нарушений. Ремонт 5,5 километров дороги рассчитан на два года. Его завершат к ноябрю 2022 года.

– Мы осмотрели место проведения работ и полосу отвода, в которой находится техника и инертные материалы, и не увидели нарушений. Капитальный ремонт идёт согласно утверждённой документации. Инертные материалы доставляются из официального карьера. Нет отклонений от границ полосы отвода, где разрешено проводить работы. Для размещения техники и инертных материалов подрядчику предоставлен участок площадью один гектар, он использует всего треть от него. Для специалистов установлены биотуалеты, баки для сбора мусора. Прилегающая территория очень чистая, – сказал руководитель Союза дорожников Иркутской области Николай Хиценко.

Капитальный ремонт дороги на въезде в самый крупный населённый пункт острова Ольхон – село Хужир – идёт по поручению Президента РФ Владимира Путина. Работы согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На данный момент капитальный ремонт выполнен на 40%, земляное полотно готово на 95%.

– Сейчас на остров Ольхон автотранспортом через паромную переправу доставляют инертные материалы, как и предусмотрено проектом. Уже привезено 12 тысяч кубометров, всего будет доставлено 30 тысяч кубометров. Материалы складируют на участке, согласованном с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По согласованию с этой структурой там размещена и используется дробильная установка. На ней перерабатывают инертные материалы в щебёночно-песчаную смесь, - рассказал начальник отдела реализации объектов капитального строительства ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Александр Халтубаев.