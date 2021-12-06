Красная Поляна и Шерегеш – самые дорогие горнолыжные курорты России по стоимости аренды жилья

Красная Поляна и Шерегеш возглавили рейтинг горнолыжных курортов России с самой высокой арендной ставкой этой зимой. В данный момент средняя стоимость аренды жилья на Красной Поляне в зимние месяцы составляет 7 820 рублей за ночь, в Шерегеше – 5 970 рублей. При этом к Новому году цены могут удвоиться. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

В среднем туристы сейчас бронируют жильё на Красной Поляне на шесть суток и в сумме тратят на проживание 46 890 рублей, что на 36% больше, чем осенью 2019 года, и на 13% больше, чем прошлогодней осенью. Общий прирост средней цены за два года на курорте составил 31%.

В Шерегеше люди также снимают жильё в среднем на шесть суток, но тратят на аренду 35 840 рублей. Это на 16% дороже, чем было два года назад. По сравнению с осенью прошлого года прирост составил 7%.

«Траты на проживание у туристов в Шерегеше увеличились, но это связано скорее с тем, что они стали ездить на курорт на больший срок, нежели вызвано ростом цен. Если в прошлые годы они ездили на этот курорт в среднем на пять суток, то этой зимой большинство бронирований уже на шесть суток. Средняя цена при этом практически не изменилась», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Также в число самых дорогостоящих курортов вошли Хвалынск с арендной ставкой 5670 рублей за ночь, Домбай (5080 рублей), Кировск (4890 рублей) и Белорецк (4880 рублей). В Байкальске аренда жилья в среднем стоит 4600 рублей за ночь (прирост цены за два года – 24%), на Эльбрусе – 4460 рублей за ночь (+13%), в Абзаково – 3750 рублей за ночь (+42%), в Белокурихе – 3230 рублей за ночь (+15%).

Сильнее всего за два года спрос вырос на Шерегеш (+48%), Кировск (+30%) и Красную Поляну (+25%). Также заметно увеличилось число бронирований в Байкальске (+15%) и Белокурихе (+10%).