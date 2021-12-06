Минстрой: любой регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках

Любой регион России смог бы обойтись без мигрантов на стройках, однако для этого сначала необходимо подготовить кадры, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он добавил, что сокращение числа мигрантов – это «не однодневная процедура».

– Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры – и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь, – сказал господин Файзуллин «РИА Новости».

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости уменьшения числа приезжих рабочих на проектах возведения домов по программе реновации. Он призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и комфортных условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию. Сейчас доля мигрантов на московских стройках составляет от 20 до 60 процентов.