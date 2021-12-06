СКР возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета S7 в Иркутске

Восточное межрегиональное СУТ СКР в связи с аварийной посадкой самолета Airbus 321 авиакомпании S7 2 декабря в Иркутске возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

– 2 декабря 2021 года около 13 часов местного времени самолет Airbus 321, следовавший рейсом Магадан-Новосибирск, осуществил вынужденную посадку на аэродроме г. Иркутска. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта г. Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту г. Иркутска.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.