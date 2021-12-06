Более 6 тысяч новых деревьев высадили в Иркутске в 2021 году

Более 6 тысяч сосен, елей, вязов, кленов, кустов бузины и жимолости украсили Иркутск в этом году. 2109 деревьев и кустарников стали частью городского ландшафта благодаря активистам экологических акций, 823 высадили по муниципальным контрактам на территориях общего пользования, еще 774 – в рамках компенсационного озеленения городских территорий. Кроме того, в течение года на 3 тысячи увеличилось число молодых сосен на территории городских лесов. Об этом рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Марина Шевела.

– С каждым годом к работе по озеленению нашего города присоединяется все больше иркутян. В ней участвуют представители коммерческих структур, общественных организаций, и, конечно, сотрудники муниципальных предприятий. В этом году специалистами МУПЭП «Горзеленхоз» было создано 13 тысяч квадратных метров зеленого газона. С весны до поздней осени иркутские клумбы украшали 530 тысяч цветов –однолетников, – отметила Марина Шевела.

В уходящем году на нескольких общественных территориях Свердловского и Правобережного округов, в числе которых Парк инициативной молодежи и береговая полоса реки Ушаковки в Пади Грязнуха, были высажены четырехметровые сизые ели. В следующем специалисты готовят к посадке крупномеры высотой 4 и 5 метров.