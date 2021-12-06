820 млн рублей дополнительно выделят Иркутску в 2022 году из областного бюджета

Они пойдут на строительство школ, садов, оплату педагогов, обустройство городских парков и реконструкцию кинотеатра. Данные поправки одобрили депутаты Законодательного собрания региона при рассмотрении во втором чтении проекта областного бюджета-2022.

– Более 160 миллионов заложено на строительство трех дополнительных блоков к школам 57,53 и 75. Еще 207 миллионов федеральных средств – на реконструкцию и ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Одобрено увеличение субвенции в размере 435 млн рублей на оплату труда работников школ и детских садов.

По словам председателя Законодательного Собрания региона Александра Ведерникова, новая субсидия также будет направлена на обустройство мест массового отдыха населения, городских парков, в частности, средства пойдут на завершение благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова отметила, что 11 миллионов предусмотрено на создание коммунальной инфраструктуры на улице Пискунова. Еще 10 миллионов рублей – на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных учреждений Иркутска. Запланированы средства и на реконструкцию бывшего кинотеатра «Марат».