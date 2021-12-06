Аграрии Приангарья получат более 80 млн рублей на компенсацию затрат по модернизации ферм

До конца года аграрии Иркутской области получат финансовую поддержку. Часть средств, 21 млн, будет направлено из областной казны, ещё 62 млн поступят из бюджета страны.



– Деньги пойдут на компенсацию тех средств, которые аграрии потратили на создание и модернизацию молочных ферм. Финансы между регионами распределяли на конкурсной основе. От нашей области представили три инвестпроекта и все они были одобрены, – сообщил губернатор Игорь Кобзев.



В Черемховском и Куйтунском построены новые фермы на 400 голов, в Усольском районе модернизирован коровник, уточнил глава региона.