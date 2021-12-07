Новогодняя распродажа кредитов в Росбанке

Последний раз в уходящем году Росбанк снижает ставки по кредиту наличными, чтобы все успели запастись подарками для близких, накрыть праздничный стол и осуществить цели, которые были поставлены на 2021 год.

Новогодняя распродажа пройдет с 10 по 31 декабря. В этот период ставки для всех клиентов по потребительскому кредиту «Просто деньги» и рефинансированию будут снижены на 1% от индивидуального предложения.

Условия кредитования зависят от категории клиента. Так, для зарплатных клиентов ставка составит от 6,9% до 19,4%, для клиентов без зарплатных оборотов: 8,1% - 19,4%.

Заполнить заявку на потребительский кредит можно на сайте – решение вы узнаете мгновенно, а для рефинансирования предусмотрен онлайн-калькулятор, где можно установить ключевые параметры продукта и ознакомиться с предварительной суммой ежемесячного платежа. Также получить информацию и оформить кредитный продукт можно в любом отделении Росбанка.

*Другие условия по кредитам: срок от 13 до 84 мес. (с шагом в 1 мес.); Сроки 61-84 доступны только для клиентов с зарплатными оборотами

Сумма кредита: от 50 тыс. ₽. до 3 млн ₽.

Ставка по кредиту зависит от категории клиента и суммы кредита.

Стоимость страховой защиты зависит от выбранной Программы страхования.