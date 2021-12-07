ФРС страшнее для финансовых рынков, чем омикрон-штамм – аналитики

Изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США может представлять для инвесторов куда большую опасность, чем распространение омикрон-штамма коронавируса. Такое мнение высказали аналитики Morgan Stanley, сообщает РБК со ссылкой Bloomberg.

Эксперты во главе со старшим стратегом Morgan Stanley по американскому рынку акций Майклом считают главной угрозой для рыков возможное решение ФРС сократить объемы покупки бондов. Это приведет к снижению их стоимости. По их прогнозам, индекс S&P 500, который включает крупнейшие по капитализации американские компании, будет падать: снижение составит примерно 12%.

В свою очередь эксперты UBS Global Wealth Management ожидают период повышенной волатильности на рынках, поскольку инвесторы пытаются оценить риски от «омикрона» и политики ФРС США на основе недостаточных и неоднородных данных, пишет Bloomberg.