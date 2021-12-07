Рублевые переводы по кошелькам WebMoney приостановлены

Решение принял Центробанк, сообщает РБК.

Пользователи рублевых кошельков WebMoney не смогут их пополнять и проводить с их помощью переводы. Такой запрет установил ЦБ. Компания заявляет, что «основанием ограничений обозначены формальные замечания».

Международная система денежных переводов WebMoney с 7 декабря на полгода останавливает переводы денежных средств и пополнение кошельков по требованию Банка России.

Регулятор 6 декабря выдал предписания расчетному банку WebMoney – Консервативному коммерческому банку. «Во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП)», – указано в сообщении.