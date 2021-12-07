Спецсредства разрешили применять к авиадебоширам

Их перечень утвердят в правительстве, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».

Такое же распоряжение могут отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности. Они и бортпроводники получат право использовать специальные средства сдерживания.

Перечень спецсредств сдерживания и порядок действий членов экипажа утвердит правительство. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.