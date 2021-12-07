ТОП-6 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутской области

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг (есть у SIA.RU) самых высокооплачиваемых предложений в Иркутской области.

До 175 000 рублей может зарабатывать Java-разработчик.

Специалист займется разработкой нового функционала, архитектурой, повышением отказоустойчивости системы на одном из проектов компании. В требованиях к кандидату работодатель указал опыт в разработке от 1 года, навыки работы со стеком Java, Spring Framework, PostgreSQL, уровень компетенций не ниже Junior+. Компания предлагает своим сотрудникам скидки в фитнес-клубы, имеет корпоративную библиотеку, проводит обучение, а также предоставляет возможность удаленного формата работы. Возможно оформление по договору ГПХ.

Зарплату до 172 000 рублей предлагают в Усть-Куте инженеру-геодезисту.

Для трудоустройства необходим опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. Работодатель рассмотрит кандидата с любым образованием. Компания предоставляет жилье и питание, компенсирует затраты на проезд к месту работы. Вакансия предусматривает вахтовый метод работы.

Доход до 160 000 доступен бетонщику в поселке городского типа Магистральный.

Сотрудник будет заниматься укладкой бетонной смеси и бетонированием конструкций. Кандидат должен иметь опыт работы от 3 лет, а также квалификационное удостоверение. Вакансия подразумевает вахтовый метод 45/45. Работодатель предоставляет соцпакет, проживание, частично компенсирует питание, оплачивает проезд в обе стороны и медицинскую комиссию.

Стоматологу-хирургу готовы платить до 150 000 рублей.

Среди обязанностей специалиста: хирургический прием и лечение пациентов, разработка плана обследования и лечения пациента, имплантация, послеоперационное ведение пациента, заполнение медицинской документации, проведение комплексных консультаций. От кандидата требуется наличие высшего медицинского образования, опыт проведения костнопластических операций, а также работы стоматологом-хирургом не менее 3 лет после ординатуры. Компания компенсирует затраты на медицинскую одежду, санитарную книжку, предоставляет скидки на лечение в клинике для сотрудника.

В торговую компанию требуется руководитель отдела снабжения с зарплатой до 120 000 рублей.

Сотрудник будет заниматься организацией и контролем работы отдела снабжения в части ведения коммерческой деятельности компании и обеспечения текущей хозяйственной деятельности, работать с существующей базой клиентов, привлекать новых поставщиков товаров и услуг, вести реестр поставщиков. От соискателя требуется наличие высшего технического или экономического образования, успешный опыт руководства в сфере снабжения от 3 лет, а также в проведении закупок у заводов-производителей. Работодатель предоставляет полный социальный пакет, обучение за счет компании, а также стажировки на заводах-производителях.

До 80 000 рублей готовы платить маркетологу.

Среди обязанностей сотрудника: управленческий маркетинг, выведение на рынок новых продуктов, анализ ЦА, внедрение аналитики продаж, создание специальных предложений и получение обратной связи, проработка позиционирования, выстраивание воронки продаж, контроль работы специалиста SMM и таргетолога. Для трудоустройства необходим опыт работы, креативность и высокий уровень коммуникабельности.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что бизнес восстанавливается. Мы замечаем это по количеству новых вакансий и выросшему уровню заработных плат не только в столице, но и во всех крупнейших регионах страны. Иркутск активно перенимает общероссийский тренд на восстановление. Здесь также стабильно растет оплата труда во всех отраслях, улучшаются предлагаемые условия работы. Есть все предпосылки к тому, что в следующем году компании Иркутска продолжат расти и смогут вернуться к допандемийным показателям», – прокомментировала Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.