Новости

АТБ запустил по кредитной карте акцию «Предновогодний БУМ»

Перед Новым годом АТБ запускает выгодную акцию «Новогодний БУМ»: получайте 10% кэшбэка за подготовку к празднику!

Все предельно просто: каждый клиент, оформивший кредитную карту «Универсальная», получит гарантированный кэшбэк до 4 000 рублей за покупки в «новогодних» категориях:

  • Продовольственные магазины.

  • Магазины, торгующие алкогольной продукцией.

  • Булочные и кондитерские.

  • Мясные и молочные магазины

Нужно выполнить следующие критерии участия в акции:

 

  • На момент начала Акции у вас нет действующей «Универсальной» кредитной карты.

  • В период акции Вы оформили заявку на кредитную карту «Универсальная» на нашем сайте. Вы получили «Универсальную» кредитную карту платежной системы Visa.

 

У вас уже есть кредитка нашего банка? Пригласите друга или родственника оформить карту на уникальных условиях и встречайте праздник за богатым столом!

Преимущества карты:

  • бесплатное обслуживание;

  • льготный период 120 дней;

  • бесплатное снятие наличных;

  • дополнительный кэшбэк до 10% в «семейной» категории и гарантированный кэшбэк 1% на все остальные покупки.

Вы можете извлечь максимальную выгоду, если оформите к своему счету бесплатные дополнительные карты на супруга(у), ребенка или любого другого родственника, количество карт не ограничено. Совершая покупки всей семьей, кэшбэк будет копиться быстрее!

* Входит в ТОП3 лучших кредитных продуктов для оформления в декабре 2021г. по данным портала brobank.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании