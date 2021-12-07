АТБ запустил по кредитной карте акцию «Предновогодний БУМ»

Перед Новым годом АТБ запускает выгодную акцию «Новогодний БУМ»: получайте 10% кэшбэка за подготовку к празднику!

Все предельно просто: каждый клиент, оформивший кредитную карту «Универсальная», получит гарантированный кэшбэк до 4 000 рублей за покупки в «новогодних» категориях:

Продовольственные магазины.

Магазины, торгующие алкогольной продукцией.

Булочные и кондитерские.

Мясные и молочные магазины

Нужно выполнить следующие критерии участия в акции:

На момент начала Акции у вас нет действующей «Универсальной» кредитной карты.

В период акции Вы оформили заявку на кредитную карту «Универсальная» на нашем сайте. Вы получили «Универсальную» кредитную карту платежной системы Visa.

У вас уже есть кредитка нашего банка? Пригласите друга или родственника оформить карту на уникальных условиях и встречайте праздник за богатым столом!

Преимущества карты:

бесплатное обслуживание;

льготный период 120 дней;

бесплатное снятие наличных;

дополнительный кэшбэк до 10% в «семейной» категории и гарантированный кэшбэк 1% на все остальные покупки.

Вы можете извлечь максимальную выгоду, если оформите к своему счету бесплатные дополнительные карты на супруга(у), ребенка или любого другого родственника, количество карт не ограничено. Совершая покупки всей семьей, кэшбэк будет копиться быстрее!

* Входит в ТОП3 лучших кредитных продуктов для оформления в декабре 2021г. по данным портала brobank.ru