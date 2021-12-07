АТБ запустил по кредитной карте акцию «Предновогодний БУМ»

Перед Новым годом АТБ запускает выгодную акцию «Новогодний БУМ»: получайте 10% кэшбэка за подготовку к празднику!
Все предельно просто: каждый клиент, оформивший кредитную карту «Универсальная», получит гарантированный кэшбэк до 4 000 рублей за покупки в «новогодних» категориях:
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Продовольственные магазины.
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Магазины, торгующие алкогольной продукцией.
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Булочные и кондитерские.
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Мясные и молочные магазины
Нужно выполнить следующие критерии участия в акции:
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На момент начала Акции у вас нет действующей «Универсальной» кредитной карты.
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В период акции Вы оформили заявку на кредитную карту «Универсальная» на нашем сайте. Вы получили «Универсальную» кредитную карту платежной системы Visa.
У вас уже есть кредитка нашего банка? Пригласите друга или родственника оформить карту на уникальных условиях и встречайте праздник за богатым столом!
Преимущества карты:
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бесплатное обслуживание;
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льготный период 120 дней;
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бесплатное снятие наличных;
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дополнительный кэшбэк до 10% в «семейной» категории и гарантированный кэшбэк 1% на все остальные покупки.
Вы можете извлечь максимальную выгоду, если оформите к своему счету бесплатные дополнительные карты на супруга(у), ребенка или любого другого родственника, количество карт не ограничено. Совершая покупки всей семьей, кэшбэк будет копиться быстрее!
* Входит в ТОП3 лучших кредитных продуктов для оформления в декабре 2021г. по данным портала brobank.ru