Банк «Приморье» улучшил условия тарифов и пакетов РКО

Банк «Приморье» представил обновленные тарифы по рассчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения коснулись как тарифных планов — «Время начинать», «Время роста» и «Время побеждать», так и стандартных тарифов. Кроме того, введен новый тарифный план «ВЭД» для новых клиентов — участников внешнеэкономической деятельности.

Тарифные планы в Банке «Приморье» предусматривает все необходимые для ведения бизнеса опции, а также позволяет клиентам выбрать подходящее именно для них предложение. Кроме того, с их помощью можно сэкономить на открытии и ведении РКО (в рамках тарифных планов эти опции — бесплатные). Оптимальный вариант тарифного плана клиент может выбрать в зависимости от своих оборотов и финансовой активности.

Вдвое сократился минимальный период нахождения на ТП — теперь клиенты смогут поменять тарифный план спустя 91 день с даты подключения. Изменения касаются тарифных планов «Время начинать», «Время роста» и «Время побеждать». Оставить заявку на подключение к любому из этих тарифному плану можно на сайте Банка «Приморье».

В стандартных тарифах возможность бесплатного перевода в адрес физлиц — клиентов других банков — увеличена до 150 000 руб. (включительно).

Подробную информацию о тарифных планах можно уточнить на сайте Банка «Приморье». Все детали подключения к тарифам можно уточнить у специалистов: