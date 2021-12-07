Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в первой онлайн-конференции «Financial Technology Day 2021». Эксперты-практики обсудили наиболее важные аспекты развития финансового рынка в 2021 году. Организатором форума выступил Центр финансовых технологий.

Одной из ключевых тем мероприятия стало обсуждение современных подходов к решению технологических и бизнес-задач финансовой сферы в соответствии с принципами актуальности, адекватности, адаптивности. Участники обменялись мнениями относительно противодействия новым вызовам сверхавтоматизации, кадрового голода, а также изменения подходов со стороны регулятора в ответ на технологическую трансформацию финансового рынка.

Представитель Новикомбанка принял участие в актуальном разговоре «Ключевые тренды периода форсированной цифровизации, и как влияет неопределенность на развитие ИТ». Участники дискуссии обсудили основные тенденции диджитализации современного общества.

По мнению экспертов, главным современным трендом является превращение ИТ из сервиса для бизнеса в его основу. В частности, сквозная автоматизация, затрагивающая все бизнес-процессы и клиентские сервисы, способствует ускорению процессов формирования регуляторной и обязательной отчетности, финансового мониторинга, внедрению кредитных конвейеров, упрощению выполнения бэк-офисных функций.

«Пандемия показала, что уровень автоматизации в банках является важным конкурирующим преимуществом и необходимым условием для бизнеса в кризисных ситуациях», - отметил эксперт Новикомбанка.

Пандемия подстегнула цифровую трансформацию российской экономики в целом, и банковского сектора в частности. Финансовые технологии уже стали неотъемлемой частью всех видов банковских услуг: кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и иные, — трансформируя бизнес-модели и повышая их клиентоориентированность.

Этот тренд находит свое подтверждение и в Новикомбанке, который уделяет большое внимание развитию цифровых каналов обслуживания своих клиентов. Постоянно совершенствуя интернет-банк и мобильное приложение, Новикомбанк делает дистанционные каналы обслуживания предпочтительными и для физических лиц, и для бизнеса.

Так, система дистанционного банковского обслуживания дает возможность клиентам Новикомбанка управлять счетами из любой точки мира, оперативно получать информацию по счетам, открывать депозиты с повышенной ставкой, без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет и сотовую связь, осуществлять переводы в системе быстрых платежей по номеру телефона и бесплатные внутрибанковские переводы на счета физических лиц, оформлять заявки на получение кредита. Мобильный банк Новикомбанка входит в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства «Markswebb» в номинациях «Daily Banking» и «Digital Office».

«Автоматизация деятельности банков, цифровизация бизнес-процессов являются ключевыми трендами развития современной банковской системы. Новикомбанк своевременно реагирует на новые вызовы и адаптирует продуктовую линейку, спектр услуг и технологии обслуживания к новым запросам клиентов. Это важно – обеспечить доступ ко всем услугам банка, экономя время клиента, при этом сохраняя высокое качество обслуживания. Мы планируем в дальнейшем также развивать перспективные направления онлайн-обслуживания, предлагая клиентам самые современные решения», - отметил вице-президент, директор Департамента информационных технологий Новикомбанка Владислав Быков.