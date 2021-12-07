Новикомбанк принял участие в отборочном турнире «Ударная десятка»

Сотрудники Новикомбанка приняли участие в отборочном турнире чемпионата «Ударная десятка». Организатором соревнований выступила Госкорпорация Ростех при поддержке московской «Академии бокса». Мероприятие проводится среди холдингов Ростеха с 2017 года, за это время более 47 тысяч человек со всей России испытали свои силы в борьбе за победу в боксерских состязаниях.

В спорткомплексе «Лужники» прошел отборочный турнир чемпионата «Ударная десятка». Сотрудники Новикомбанка приняли участие в соревнованиях по силе удара на специальных грушах-силомерах и по серии ударов. По окончании функциональной тренировки, в рамках которой проводился отбор, были выявлены лучшие спортсмены банка, именно они примут участие в Гранд Финале турнира «Ударная десятка». Юбилейный, пятый сезон чемпионата состоится в декабре 2021 года в Москве.

Ударная десятка – уникальный турнир по спортивным единоборствам. Концепция проекта основана на таких корпоративных ценностях Ростеха, как активность, целеустремленность, сила и развитие. Целью чемпионата является массовое вовлечение работников промышленных предприятий и членов их семей в занятия физической культурой.

Содействие развитию российского спорта в целом, и здорового образа жизни в частности, является одним из важнейших приоритетов общественной деятельности Новикомбанка. Участие в корпоративном проекте Ростеха стало традиционным для работников банка, в этом году сотрудники показали невероятное упорство, целеустремленность и смелость в борьбе за попадание в Гранд-финал конкурса. В соответствии с положением о Чемпионате победители региональных этапов примут участие в большом финале турнира.

«Новикомбанк глубоко интегрирован в структуру Ростеха и всегда поддерживает инициативы акционера по всем направлениям. Мы не только финансируем предприятия российской промышленности, но и содействуем популяризации корпоративных мероприятий, которые укрепляют сплоченность коллектива и дают возможность продвигать активный образ жизни среди сотрудников», - подчеркнула Старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.