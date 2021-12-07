Россельхозбанк получил 8 наград за работу на долговом рынке капитала по результатам Cbonds Awards

Работа Россельхозбанка на рынке привлечения заемного капитала была отмечена 8 наградами ежегодной премии Cbonds Awards-2021. Вручение наград состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XIX Российского облигационного конгресса - крупнейшей в России конференции в области долговых ценных бумаг.

Организаторы Cbonds Awards отметили премиями 8 сделок по привлечению заемного капитала, в организации которых принял участие РСХБ. Так, Россельхозбанк получил награды в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» в качестве организатора выпуска облигаций Москвы серии 74 объемом 70 млрд руб., «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» в качестве организатора выпуска Совкомбанка, «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» в качестве организатора выпуска ГТЛК серии 002Р-01, «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» в качестве организатора выпуска Славянск ЭКО, «Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» в качестве организатора выпуска Русская Аквакультура 001P-01, «Дебют года» в качестве организатора размещения МВ Финанс. Банк получил награду как организатор лучшей сделки в номинации «Зеленые облигации года» за организацию выпуска компании «Атомэнергопром» серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей.

Россельхозбанк был также отмечен как организатор самой успешной сделки в номинации «Возвращение года» выпуска облигаций холдинга «Мираторг» (эмитент – Мираторг Финанс) объемом 3 млрд руб.

«Профессионализм, а также колоссальный опыт Россельхозбанка на долговом рынке традиционно получает высокую оценку делового сообщества. Привлекая порядка четверти объема размещений корпоративного сектора, банк способствует финансированию лидеров в своих отраслях, успешному дебюту новых компаний на рынке облигаций, а также активной реализации экологических и социальных проектов эмитентами ESG-облигаций», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, trading, лучшие сделки на рынке облигаций.